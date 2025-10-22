PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße "An der Lehmkaut" zu einem Diebstahl aus einem geparkten Firmenfahrzeug. Aus dem Innenraum des weißen 2er BMW mit LU-Kennzeichen wurde ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Aufbruchspuren waren nicht ersichtlich.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 jederzeit entgegen. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
  • 22.10.2025 – 12:50

    POL-PIROK: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstagnachmittag ist ein Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus verschafften. Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus und stellten fest, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Die Täter flüchteten durch ein Fenster. Sofort hefteten sich die Beamten an die Fersen der Verdächtigen. Sie nahmen einen ...

  • 19.10.2025 – 20:09

    POL-PIROK: Jagdwilderei eines Rehs

    Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht vom 18.10.2025 auf den 19.10.2025 kam es zur unerlaubten Jagd von Rehwild auf einem Feldweg in Ransweiler. Der Rehbock wurde durch zwei Schüsse einer vermutlich kleinkalibrigen Waffe erlegt und vor Ort liegen gelassen. Die Polizei hat den Rehkadaver sichergestellt, um die genauen Umstände der Tat aufzuklären und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der ...

