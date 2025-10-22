Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße "An der Lehmkaut" zu einem Diebstahl aus einem geparkten Firmenfahrzeug. Aus dem Innenraum des weißen 2er BMW mit LU-Kennzeichen wurde ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Aufbruchspuren waren nicht ersichtlich.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 jederzeit entgegen. |ank

