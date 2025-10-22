Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus verschafften. Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus und stellten fest, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Die Täter flüchteten durch ein Fenster. Sofort hefteten sich die Beamten an die Fersen der Verdächtigen.

Sie nahmen einen 40-jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest, während die andere Person entkam. Bei dem Festgenommenen stellte die Polizei potenzielle Beweismittel sicher.

Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn bestanden in vergleichbaren Fällen bereits zwei Haftbefehle. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen nach seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell