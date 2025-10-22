PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus verschafften. Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus und stellten fest, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Die Täter flüchteten durch ein Fenster. Sofort hefteten sich die Beamten an die Fersen der Verdächtigen.

Sie nahmen einen 40-jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest, während die andere Person entkam. Bei dem Festgenommenen stellte die Polizei potenzielle Beweismittel sicher.

Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn bestanden in vergleichbaren Fällen bereits zwei Haftbefehle. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen nach seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 20:09

    POL-PIROK: Jagdwilderei eines Rehs

    Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht vom 18.10.2025 auf den 19.10.2025 kam es zur unerlaubten Jagd von Rehwild auf einem Feldweg in Ransweiler. Der Rehbock wurde durch zwei Schüsse einer vermutlich kleinkalibrigen Waffe erlegt und vor Ort liegen gelassen. Die Polizei hat den Rehkadaver sichergestellt, um die genauen Umstände der Tat aufzuklären und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 20:07

    POL-PIROK: Illegale Müllablagerung

    Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am 18.10.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass Müll in einem Waldbereich zwischen Winnweiler und Leithöfe abgelagert wurde. Im Wald wurde eine Vielzahl von weißen Bigbags, mit vermutlich asbesthaltigem Müll, festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der illegalen Müllablagerung aufgenommen. Wer kann sachdienliche Angaben zur Sache machen? Ist Ihnen in der letzten Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren