Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Graffiti an Verkehrszählgerät

Bisterschied (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 30.09. bis 08.10.2025 wurde ein in der Hauptstraße zur Verkehrszählung aufgehängter "Traffic Counter" der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land von unbekannten Tätern mit roter Farbe besprüht. Die Kosten für die Reinigung werden auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

