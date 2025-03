Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit knapp zwei Promille gestürzt

Offenburg (ots)

Die abendliche Ausfahrt eines Pedelec-Fahrers hat am Sonntag nach einem alleinbeteiligten Sturz in der Notaufnahme eines Offenburger Krankenhauses ihr Ende gefunden. Der 64 Jahre kam hierbei gegen 19:30 Uhr auf einem Radweg im Bereich der Straße "Schießrain" zu Fall und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Ursache des Malheurs könnte in der festgestellten Alkoholisierung des Mannes zu suchen sein. Knapp zwei Promille zeigte das Display des Atemalkoholtestgeräts bei einer Überprüfung an. Der 64-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

