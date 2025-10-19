Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Jagdwilderei eines Rehs

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht vom 18.10.2025 auf den 19.10.2025 kam es zur unerlaubten Jagd von Rehwild auf einem Feldweg in Ransweiler. Der Rehbock wurde durch zwei Schüsse einer vermutlich kleinkalibrigen Waffe erlegt und vor Ort liegen gelassen. Die Polizei hat den Rehkadaver sichergestellt, um die genauen Umstände der Tat aufzuklären und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de. |deg

