POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall bei Winnweiler auf der B48 nach der Abfahrt der A63. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die Fahrerin des anderen PKW wurde leicht verletzt. Sie klagte über Nackenschmerzen. Sie wurde durch einen Rettungswagen gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn, welcher zum Unfallzeitpunkt in dem Fahrzeug saß, in ein Krankenhaus verbracht. An ...

