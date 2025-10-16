Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen
Schmalfelderhof (Donnersbergkreis) (ots)
15. Oktober 2025, gg. 18:40 Uhr:
Ein 48 jähriger PKW Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem Fahrzeug einen Wirtschaftsweg im Bereich Schmalfelderhof. Beim überqueren der Glockenstraße übersah der Lenker einen heranfahrenden bevorrechtigten PKW einer 50-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Donnersbergkreis. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden an beiden Autos entstand. Dieser wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide unfallbeteiligte Fahrzeugführende erlitten leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt wurden. |dsi
