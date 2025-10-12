PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIROK: Dielkirchen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dielkirchen (ots)

Am Samstagabend des 11.10.2025 ereignete sich gegen 20:20 Uhr auf der L385 zwischen Dielkirchen und Gerbach ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis die L385 aus Dielkirchen kommend in Fahrtrichtung Gerbach. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückzuführen, überschlug sich der PKW und kam schließlich auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Da der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,12 Promille ergab, wurde dem Fahrer in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der PKW-Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Die Schadenshöhe wird aktuell auf knapp 5000 Euro geschätzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, es erfolgt ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. |mol

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

