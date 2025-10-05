Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wildunfall mit überschlagenem PKW

Bild-Infos

Download

Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L386 von Dörrmoschel kommend in Fahrtrichtung Dörnbach. Der 22-jährige Fahrer aus dem Donnersbergkreis verlor nach einem Wildwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Da aus dem beschädigten PKW nach dem Unfall Betriebsstoffe austraten, wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen. |hil

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell