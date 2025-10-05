PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall bei Winnweiler auf der B48 nach der Abfahrt der A63. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die Fahrerin des anderen PKW wurde leicht verletzt. Sie klagte über Nackenschmerzen. Sie wurde durch einen Rettungswagen gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn, welcher zum Unfallzeitpunkt in dem Fahrzeug saß, in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Blechschäden. |hil

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

