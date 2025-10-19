Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Illegale Müllablagerung

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am 18.10.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass Müll in einem Waldbereich zwischen Winnweiler und Leithöfe abgelagert wurde. Im Wald wurde eine Vielzahl von weißen Bigbags, mit vermutlich asbesthaltigem Müll, festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der illegalen Müllablagerung aufgenommen.

Wer kann sachdienliche Angaben zur Sache machen? Ist Ihnen in der letzten Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen?

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de. |deg

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell