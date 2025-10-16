PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schiersfeld (Donnersbergkreis (ots)

15. Oktober 2025, ggf. 19:35 Uhr:

Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW aus Kaiserslautern befuhr die L 379 von Schiersfeld kommend, in Richtung Sitters. Vor ihm fuhr eine 66-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit ihrem PKW. Aufgrund eines Wildwechsels musste die Frau ihr Fahrzeug abbremsen, so dass der nachfolgende PKW auf den vorausfahrenden Wagen auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der durch die Polizei auf ca. 6.000 Euro geschätzt wird. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurde eine Mitfahrende des 19-Jährigen leicht verletzt . Der Rettungsdienst versorgte die jugendliche Frau vor Ort und brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die L 379 halbseitig gesperrt werden.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Finkenbach/Schiersfeld stellt vor Ort für die Brandsicherheit her. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren