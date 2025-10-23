PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruchdiebstahl aus Baucontainer

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagabend wurde auf einer Baustelle in der Gemarkung Lohnsfeld in einen Baucontainer eingebrochen. Auf einer Feldfläche zwischen der L 401 und der A 63 entsteht dort eine neue Industriefläche. Die unbekannten Täter brachen gegen 22 Uhr den Container auf und entwendeten daraus unter anderem eine Rüttelplatte, zwei Vibrationsstampfer, zwei befüllte Dieselkanister sowie rund 100 Meter Stromkabel. Der Abtransport muss demnach mit einem größeren Kraftfahrzeug erfolgt sein. Der Schaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

