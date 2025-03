Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning auf der A63

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 21 jährige Fahrzeugführer aus der Stadt Bonn befuhr mit seinem Dacia die A63 von Kaiserslautern kommend in Richtung Mainz. In Höhe der Ausfahrt Kirchheimbolanden herrschte zu diesem Zeitpunkt starker Regenfall, sodass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierbei drehte er sich einmal, kollidierte hierbei gegen einen Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand am Fahrzeug, welches anschließend nicht mehr fahrbereit war und am Leitpfosten Sachschaden.

Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten wurde die rechte Fahrspur für ca. anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell