Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdacht des illegalen Autorennens: Polizei beschlagnahmt vier Fahrzeuge

Iserlohn/Hemer (ots)

Vier junge Männer aus Hemer (18, 19, 19) und Iserlohn (22), sollen sich am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ein Autorennen durch Hemer und Iserlohn geliefert haben. Polizeibeamte konnten die vier beteiligten Fahrzeuge antreffen. Vier Fahrzeuge und die Führerscheine der Beteiligten wurden beschlagnahmt.

Zeugen meldeten sich um 00.35 Uhr über den Notruf und schilderte die riskante Fahrt, die nach bisherigen Erkenntnissen von der Baarstraße, über Seilerseestraße, Mendener Straße, B7, Geitbecke nach Landhausen führte. Dabei sollen die Fahrer sich gegenseitig überholt haben und in 50er-Bereichen teilweise über 100 km/h schnell gefahren sein. Zwei Fahrer fanden die Beamten auf der Landhauser Straße und hielten sie an. Zwei weitere konnten kurze Zeit später an den Wohnanschriften angetroffen werden.

Zusätzlich zu den Zeugenangaben ergaben sich nach den ersten Ermittlungen Anhaltspunkte für ein zuvor abgesprochenes Kraftfahrzeugrennen. Die Beamten beschlagnahmten in der Folge unter anderem die vier Fahrzeuge (Mercedes CL230 und CLK350, BMW 3er, Audi A5), die Führerscheine und Mobiltelefone der Tatverdächtigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und sucht weitere Zeugen. Wer hat die Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag beobachtet und kann Angaben zum Fahrverhalten der mutmaßlichen Täter machen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell