Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die beiden Männer auf den Bildern?

Goch (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige begaben sich am 13.06.2024 gegen 14:05 Uhr zügig in ein Elektrogeschäft an der Bahnhofstraße in Goch und entwendeten dort mehrere Mobilfunktelefone. Anschließend flüchteten sie mit der Tatbeute in Richtung Bahnhof.

Tatverdächtiger 1:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Haare - gelbe Jogginghose, gelbes Oberteil, blaue Weste, schwarze Sneaker

Tatverdächtiger 2:

- männlich - dickliche Statur - dunkle Haare - schwarze Jogginghose, blaue Jacke, schwarze Schuhe, Basecap - Umhängetasche mitgeführt

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/150086 Hinweise zur Identität der beiden Männer werden unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell