Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Taser-Einsatz wegen Partnerschaftsgewalt

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend mussten Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes wegen häuslicher Gewalt (Partnerschaftsgewalt) gegen einen 36-jährigen Mann einen sogenannten Taser einsetzen.

Eine Frau hatte die Polizei um Hilfe gerufen, dass sie von ihrem Lebenspartner bedroht werde. Da vor Ort angekommen in dem Haus eine körperliche Auseinandersetzung stattfand und die Haustür nicht geöffnet wurde, traten die eingesetzten Beamten die Tür kurzerhand ein.

Der Mann leistete den Anordnungen der Einsatzkräfte keine Folge und bedrohte sowie beleidigte diese sogar noch. Als er trotz vorheriger Androhung weiterhin auf die Beamten zuging, setzen diese schließlich das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) gegen ihn ein.

Der Einsatz zeigte eine sofortige Wirkung, so dass der Mann ohne weitere Gegenwehr gefesselt werden konnte. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen und verblieb dort bis zum nächsten Morgen. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. |ank

