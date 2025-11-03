Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Einfamilienhaus

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum frühen Abend wurde in ein Einfamilienhaus in der Industriestraße eingebrochen. Die Täter drangen über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür in das Wohnhaus ein, durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Schmuckstücke und Uhren. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell