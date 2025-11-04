PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verdacht auf Drogen am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montag kurz vor Mitternacht wurden bei einem 53-jährigen Transporterfahrer aus Baden-Württemberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann erklärte dies mit der Einnahme ärztlich verordneter Arzneimittel. Bei der Personendurchsuchung wurde in einer Bauchtasche ein kleines Plastiktütchen mit einer geringen Menge weißen Pulvers aufgefunden und beschlagnahmt. Ein durchgeführter Substanztest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und wird an die zuständige Führerscheinstelle übersandt. Der Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls präventiv sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. Beim Konsum harter Drogen erfolgt regelmäßig ein Entzug der Fahrerlaubnis. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

