POL-PIROK: Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) - Verdacht der Jagdwilderei eines Rehs

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Durch eine aufmerksame Spaziergängerin wurde im Bereich des Jagdreviers Waldgrehweiler Roßberg ein Rehkadaver aufgefunden und der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass das Tier illegal gejagt wurde. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion 1 Kaiserslautern. Der genaue Tatzeitpunkt kann derzeit nicht benannt werden. Dennoch bittet die Polizei Rockenhausen Zeugen sich zu melden, die Hinweise zu einem möglichen Tathergang oder einem Tatereignis gegeben.

Die Polizei in Rockenhausen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de entgegen. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

