POL-HH: 250829-2. Vermisstenfahndung nach 12-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Zeit: seit 28.08.2025, 22:30 bis 29.08.2025, 00:00 Uhr Ort: Hamburg-Lohbrügge, An der Twiete

Seit gestern wird die 12-jährige Dusica Beganaj vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ das Mädchen gestern Abend ohne Absprache die elterliche Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Dusica.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 160 bis 165 cm groß - scheinbares Alter: 15 bis 16 Jahre - schlanke Statur - grüne Augen - lange schwarze Haare - zuletzt bekleidet mit einem rosa Kapuzenpullover der Marke "Ellesse", schwarze, breite Jeans, schwarz-weißen Turnschuhen der Marke "Nike"

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 171) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 12-Jährigen auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

