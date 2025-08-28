Polizei Hamburg

POL-HH: 250828-3. Verkehrshinweis für den kommenden Freitag

Zeit: 29.08.2025, ab frühem Nachmittag; Ort: Hamburger Westen

Aufgrund der im Volksparkstadion stattfindenden Fußballbegegnung Hamburger SV - FC St. Pauli sowie einer Musikveranstaltung auf der Trabrennbahn Bahrenfeld ist am Freitag im Hamburger Westen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Am Freitagabend empfängt der Hamburger SV den FC St. Pauli um 20:30 Uhr zu seinem ersten Saisonheimspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld).

Im Vorfeld der Begegnung treffen sich Fans beider Vereine in den Stadtteilen Altona-Altstadt und St. Pauli, um jeweils Fanmärsche durchzuführen.

Die Fans des Hamburger SV werden sich ab 15:00 Uhr auf dem Platz der Republik im Stadtteil Altona-Altstadt versammeln und von dort aus einen Fanmarsch zum Volksparkstadion durchzuführen.

Anhängerinnen und Anhänger des FC St. Pauli werden ab 16:15 Uhr eine Fanfahrt mit Zweirädern durchführen, die am Millerntorstadion startet und bis zum Volksparkstadion führt.

Zeitgleich zum Bundesligaspiel findet auf der Trabrennbahn Bahrenfeld eine Musikveranstaltung statt, zu der bis zu 30.000 Menschen erwartet werden.

Darüber hinaus ist mit Verkehrseinschränkungen rund um die S-Bahnhöfe im Bereich des Volksparkstadions und auch wegen der Fanmärsche im Hamburger Stadtgebiet zu rechnen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen, dies bei ihrer Anreise entsprechend zu berücksichtigen.

Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Anlässlich des am morgigen Abend stattfindenden Fußballspiels im Volksparkstadion ist die Polizeipressestelle ab 13:30 Uhr für einsatzbezogene Nachfragen unter der Rufnummer 040/4286-66032 telefonisch erreichbar.

Darüber hinaus ist für mediale Anfragen, die sich nicht auf den Fußballeinsatz beziehen, weiterhin die Pressestelle und außerhalb der Bürozeiten das Lagezentrum der Polizei wie gewohnt erreichbar.

