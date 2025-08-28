Polizei Hamburg

POL-HH: 250828-1. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Hasskriminalität in Hamburg-St. Pauli

Tatzeit: 27.08.2025, 14:45 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Pinnasberg / Antonistraße (Park Fiction)

Nachdem ein Unbekannter gestern Nachmittag im Stadtteil St. Pauli einen 55-Jährigen homophob beleidigt und bedroht hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging der 55-Jährige entlang einer Parkanlage im Hamburger Stadtteil St. Pauli, als er aus einer Personengruppe heraus von einem Unbekannten mutmaßlich homophob motiviert beleidigt und später auch bedroht wurde. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der für Fälle von Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) hat die Ermittlungen übernommen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- "südeuropäisches" Erscheinungsbild

- 170 - 175 cm groß

- Dreitagebart

- bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt (mit weiß-oranger Aufschrift) und einer hellen Hose

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

