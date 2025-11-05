Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Gonbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am 04.11.2025 kam es im Zeitraum von 07:00 bis 16:45 Uhr in Gonbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Die Täter drangen durch die gewaltsam aufgehebelte Eingangstür in das Wohnhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus. Neben Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages entwendet der oder die Täter noch weitere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Sie wird jedoch in einem mittleren vierstelligen Betrag angenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit versuchen Einbrecher ihre Chancen zu nutzen, um sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen. Die Polizei rät deshalb zur Beachtung nachfolgender Verhaltenstipps:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.

Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Umfassende Informationen zu Sicherungsmöglichkeiten und Förderungen von baulichen Investitionen gibt es außerdem im Internet unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz steht Ihnen bei Fragen zum Thema Einbruchschutz auch gerne per Telefon unter 0631 369-1444 oder E-Mail unter beratungszentrum.westpfalz@polizei.rlp.de zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Termine für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung für das Eigenheim vereinbart werden. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell