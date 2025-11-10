PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Alleinunfall mit verletzter Person infolge von Alkoholeinfluss

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der B48 bei Alsenz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge von Alkoholeinfluss. Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad-Kreuznach steht im Verdacht Alkohol konsumiert zu haben und anschließend mit seinem PKW von Alsenz kommend in Richtung Hochstätten gefahren zu sein. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und bestehender Alkoholisierung die Kontrolle über den PKW. Der PKW überfuhr eine Verkehrsinsel und überschlug sich anschließend mehrfach. An dem PKW entstand ein Totalschaden, der junge Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,08 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.|hil

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

