Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wegen Sonne und Geschwindigkeit von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag erlitt ein PKW bei einem Alleinunfall auf der B 420 einen Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die 47-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach kam infolge einer Blendwirkung durch die tiefstehende Sonne und dementsprechend nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr noch circa 100 Meter weiter, bis sie schließlich gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam neben einem Bachlauf zum Liegen. Die Fahrerin sowie ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Hunde blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Frau wurde dennoch für eingehendere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr mit circa 30 Einsatzkräften sowie die Polizei beteiligt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

