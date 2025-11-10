Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl aus Wohnhaus

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Sonntagabend kam es in der Hofstraße zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Die Täter drangen auf nicht bekannte Weise in die Wohnung der Geschädigten ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld sowie einen Schmuckkoffer mit verschiedenen Schmuckstücken. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Eine Nachbarin hatte am Samstag um die Mittagszeit einen "osteuropäisch aussehenden Mann" festgestellt, der telefoniert und sich verdächtig umgeschaut habe. Dieser sei ungefähr 35 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen, habe eine blaue Jacke getragen und sei dann von einem älteren, dunkelblauen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen abgeholt worden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell