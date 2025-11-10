Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Kind in PKW

Sankt Alban (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagabend kam es auf der K26 auf Höhe Hengstbacherhof zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person und einem Kind im Fahrzeug. Der 30-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim fuhr mit einem Opel Astra auf der K26 vom Schmalfelderhof kommend in Richtung St. Alban, an Bord befand sich außerdem der einjährige Sohn des Fahrers. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte das Fahrzeug mit der Fahrbahnbegrenzung rechts neben der Fahrbahn, infolge verlor der Fahrer dann die Kontrolle über den PKW. Es kam zur frontalen Kollision mit zwei geparkten PKW und einer dahinter befindlichen Scheune. Der Fahrer hatte Glück und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der einjährige Sohn des Fahrers blieb gänzlich unversehrt und wurde durch einen Berechtigten in Obhut genommen. Der Gesamtschaden an den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen und der Scheune wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr rückte zur Bergung des Unfallfahrzeugs mit starken Kräften an. |hil

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell