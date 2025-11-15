Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Wohnhaus

Winnweiler (ots)

Am 14.11.2025 kam es im Zeitraum von 18.20 bis 21.00 Uhr in Winnweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße. Die Täter drangen durch die gewaltsam aufgehebelte Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus. Neben Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages entwendet der oder die Täter noch weitere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Sie wird jedoch in einem mittleren vierstelligen Betrag angenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de.|schw.

