PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbrecher stehlen Schusswaffe

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Einbrecher haben sich am Montag Zugang zu einem Wohnhaus "Im Hainzenthal" verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen kletterten die Unbekannten auf der Rückseite des Gebäudes auf einen Balkon und brachen die dortige Tür auf. In den Räumen öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen und brachen auch einen Waffentresor auf. Aus diesem stahlen die Eindringlinge eine Sportpistole. Weitere Beute machten die Täter nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf verdächtige Personen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:14

    POL-PIROK: Diebstahl aus Kellerverschlägen in Mehrparteienhaus

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Vermutlich im Zeitraum 31.10.2025 bis 04.11.2025 gelangten bislang unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus in der Luitpoldstraße in Rockenhausen durch Aufstemmen einer Tür in einen Lagerraum. Dort öffneten sie, zum Teil auch gewaltsam, die Kellerverschläge/Lagerparzellen und entwendeten mehrere eingelagerte Gegenstände ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:02

    POL-PIROK: Einbruch in Wohnhaus

    Winnweiler (ots) - Am 14.11.2025 kam es im Zeitraum von 18.20 bis 21.00 Uhr in Winnweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße. Die Täter drangen durch die gewaltsam aufgehebelte Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus. Neben Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages entwendet der oder die Täter noch weitere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:45

    POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagnachmittag kam es zwischen 14:30 und 15:40 Uhr in der Kreuznacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Suzuki Vitara mit KL-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem aus Richtung Marienthal kommenden Fahrzeug beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren