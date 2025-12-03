Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0802 --Auffahrunfall auf der A27 - Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, Bundesautobahn 27 Zeit: 03.12.25, 7.30 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen.

Der Fahrer eines BMW befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn und bremste verkehrsbedingt ab. Ein dahinter fahrender 36-jähriger Audi-Fahrer leitete daraufhin eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern und fuhr auf dem BMW hinten auf. Die Fahrerin eines Seat, die hinter dem Audi unterwegs war, bremste ebenfalls stark ab, wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Audi. In der Folge stieß sie auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen weiteren Seat. Die beiden 24- und 51-jährige Fahrerinnen der Seats wurden dabei leicht verletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A27 ab Bremen-Nord für über eine Stunde gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

