Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Gifhorn, 20.11.2025 (ots)

Bei der Polizei in Gifhorn wurde am vergangenen Donnerstag ein Verkehrsunfall angezeigt, zu dem Zeugen gesucht werden. Eine 36-Jährige hatte ihren schwarzen Volkswagen Polo am Morgen gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts am Wilscher Weg in Gifhorn abgestellt. Als sie gegen 10:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Dellen und tiefe Lackkratzer am Heck oberhalb der Rückleuchte. Eine Zeugin teilte ihr mit, dass sie einen männlichen Fahrradfahrer in der Nähe des Fahrzeugs gesehen habe. Möglicherweise war dieser gegen den Polo gefahren und hatte die Beschädigungen verursacht.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere die Frau, die den Hinweis auf den Radfahrer gab. Personen, die weitere Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei in Gifhorn zu melden.

