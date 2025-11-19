PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer angezeigten Körperverletzung und sucht Zeugen. Am gestrigen frühen Abend, gegen 17:45 Uhr, rief ein Passant die Polizei zur Hilfe. Er war auf einen Mann aufmerksam geworden, der entlang des Ährenweges ging und dabei immer wieder stürzte. Zwei Beamte eilten zum Einsatzort und trafen auf einen im Grünstreifen der Straße "Am Sportplatz" liegenden Mann. Dieser schaffte es zwar selbstständig, aber nur mit Mühe, wieder aufzustehen. Der 44-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden sei. Auch wenn keine offensichtlichen Verletzungen ersichtlich waren, wurde für den Mann ein Rettungswagen gerufen.

Zu dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung werden Zeugen gesucht. Hinweise zu entsprechenden Tathandlungen im Bereich des Ährenwegs oder der angrenzenden Straßen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:20

    POL-GF: Es blieb beim Versuch

    Gifhorn (ots) - Das gesunde Misstrauen einer 87-Jährigen bewahrte sie vor einem Diebstahlversuch. Am vergangenen Freitagnachmittag klingelte es bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus am Dannenbütteler Weg in Gifhorn wohnt. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Techniker ausgaben. Unter dem Vorwand einer Heizungsablesung wollten sie die Wohnung betreten und versuchten, die Frau ins Innere zu drängen. Damit hatten sie jedoch nicht gerechnet: Die Seniorin ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:48

    POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

    LK Gifhorn (ots) - 40-Jähriger verursacht mehrere Polizeieinsätze: Am Samstagmorgen bat das hiesige Klinikum um polizeiliche Hilfe, da ein 40-Jähriger das Klinikum nicht verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten begleiteten ihn hier mit Nachdruck aus dem Klinikum. Die Ruhe währte allerdings nur kurz. Gegen 10:00 Uhr randalierte er nun in einem Geschäft in der Gifhorner Innenstadt. Er zeigte sich nicht nur aggressiv, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:24

    POL-GF: Diverse Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

    Wahrenholz (ots) - Am vergangenen Samstag, dem 8.11.2025, kam es in Wahrenholz zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Die einzelnen Tatorte liegen zwischen der Raiffeisen-Tankstelle und dem Edeka-Markt an der Hauptstraße. So wurden zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht bei zwei geparkten Autos die Seitenspiegel abgetreten sowie Zäune, Hinweisschilder, Blumenkübel und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren