Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer angezeigten Körperverletzung und sucht Zeugen. Am gestrigen frühen Abend, gegen 17:45 Uhr, rief ein Passant die Polizei zur Hilfe. Er war auf einen Mann aufmerksam geworden, der entlang des Ährenweges ging und dabei immer wieder stürzte. Zwei Beamte eilten zum Einsatzort und trafen auf einen im Grünstreifen der Straße "Am Sportplatz" liegenden Mann. Dieser schaffte es zwar selbstständig, aber nur mit Mühe, wieder aufzustehen. Der 44-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden sei. Auch wenn keine offensichtlichen Verletzungen ersichtlich waren, wurde für den Mann ein Rettungswagen gerufen.

Zu dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung werden Zeugen gesucht. Hinweise zu entsprechenden Tathandlungen im Bereich des Ährenwegs oder der angrenzenden Straßen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

