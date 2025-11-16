Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

40-Jähriger verursacht mehrere Polizeieinsätze: Am Samstagmorgen bat das hiesige Klinikum um polizeiliche Hilfe, da ein 40-Jähriger das Klinikum nicht verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten begleiteten ihn hier mit Nachdruck aus dem Klinikum. Die Ruhe währte allerdings nur kurz. Gegen 10:00 Uhr randalierte er nun in einem Geschäft in der Gifhorner Innenstadt. Er zeigte sich nicht nur aggressiv, sondern wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten. Die weiteren Stunden verbrachte er nun bis zum Abend im Gewahrsam der Polizeiinspektion Gifhorn, was richterlich angeordnet wurde.

Am späten Abend, kurz nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam, kam es erneut zu einem Polizeieinsatz, den er verursachte. Eine weitere Ingewahrsamnahme war unerlässlich.

Nach seiner erneuten Entlassung am Sonntagmorgen schlug er mit einem Rucksack auf einen vor der Dienststelle abgestellten Funkstreifenwagen ein und bespuckte ihn dabei. Dabei zeigte er sich weiterhin sehr aggressiv und wurde erneut dem Polizeigewahrsam zugeführt, um weitere Straftaten zu verhindern.

Neben mehreren Strafverfahren erwarten den 40-Jährigen nun auch mehrere Kostenrechnungen für die Aufenthalte im Gewahrsam der Polizeiinspektion Gifhorn.

Trunkenheitsfahrten:

Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte gegen 03:30 Uhr einen 31-jährigen Fahrzeugführer im Gifhorner Sonnenweg. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,78 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben einer Blutentnahme wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntagmorgen wurde ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines PKW gegen 04:10 Uhr einer Verkehrskontrolle in Gifhorn unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,58 Promille. Neben einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell