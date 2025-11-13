Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diverse Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Wahrenholz (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 8.11.2025, kam es in Wahrenholz zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Die einzelnen Tatorte liegen zwischen der Raiffeisen-Tankstelle und dem Edeka-Markt an der Hauptstraße. So wurden zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht bei zwei geparkten Autos die Seitenspiegel abgetreten sowie Zäune, Hinweisschilder, Blumenkübel und Plakate beschädigt. Im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang wurden vier männliche Personen beobachtet, die möglicherweise für die Taten infrage kommen.

Die Polizei Wesendorf sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, die einzelne oder mehrere Tathandlungen beobachtet haben und Auskunft zu den handelnden Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell