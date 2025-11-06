Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falsche Handwerker treiben ihr Unwesen in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Am 05.11.2025, gegen 13:00 Uhr kam es zu einer Betrugsstraftat zum Nachteil eines älteren Ehepaares. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Handwerker am Haus der Eheleute und bot seine Dienste für Dacharbeiten an. Der Ehemann begab sich daraufhin mit dem "Handwerker" auf den Dachboden um Näheres zu besprechen. Unter dem Vorwand einen Eimer zu benötigen, begab sich der Täter wieder ins Erdgeschoss und beauftragte die Ehefrau damit, einen Eimer aus dem Keller zu holen. Diese Gelegenheit nutzte der Mann um das Erdgeschoss zu durchsuchen und findet hierbei Schmuck, welchen er an sich nahm. Ein weiterer Täter habe sich ebenfalls über die offene Eingangstür Zugang zum Haus verschafft. Beide Täter verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe, wer hat am 05.11. um die Mittagszeit im Bereich Immenberg in Gifhorn zwei männliche Personen beobachtet, die im dortigen Wohngebiet unterwegs waren? Die Männer sind zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und kräftig und vermutlich zwischen 30 und 40 Jahre alt. Einer der beiden trug eine Latzhose, der andere einen Strickpullover und eine blaue Jeans. Bei Hinweisen zu den Männern melden sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Weiterhin warnt die Polizei Gifhorn eindringlich davor sog. Haustürgeschäfte abzuschließen. Lassen sie keine unangekündigten Handwerker ins Haus, so verlockend das Angebot auch sein mag. Sensibilisieren sie ihre Familienangehörigen und Nachbarn diesbezüglich. Im Zweifel rufen sie lieber einmal mehr die Polizei an um sich abzusichern.

