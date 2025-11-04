Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Hillerse (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf ein laufender Einbruchsversuch in eine Firma in Hillerse gemeldet. Umgehend eilten mehrere Einsatzkräfte zum Tatort an der Dalldorfer Straße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter den Maschendrahtzaun zum entsprechenden Grundstück aufgetrennt hatten. Anschließend hatten sie versucht, eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, beschädigten sie ein Fenster eines Rolltores. Vermutlich wurden sie durch sich nähernde Einsatzkräfte gestört und verließen den Tatort daraufhin fluchtartig. Dabei überstiegen sie an einer anderen Stelle den 180 cm hohen Maschendrahtzaun und flüchteten vermutlich über ein Nachbargrundstück an der Straße "Hirtenwiese".

Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren zwei Täter an dem Einbruch beteiligt. Diese hatten das Gesicht maskiert und trugen Handschuhe. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder möglichen Fluchtfahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell