Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Riskantes Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Gifhorn (ots)

Am 23.10.2025 ereignete sich in den frühen Abendstunden, gegen 18:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B4 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Abzweigung nach Wagenhoff setzt ein aus nördlicher Richtung kommender Pkw zum Überholen eines Lkw an. Er schätzte dabei den Abstand zum entgegenkommenden Verkehr so falsch ein, dass dieser, um einen Zusammenstoß zu verhindern ausweichen musste und in den Leitplanken landete. Der 42-jährige Fahrer aus Uelzen und seine 73-jährige Mutter kamen mit dem Schrecken davon, doch am Pkw entstand ein Sachschaden. Der Unfallverursacher dagegen fuhr einfach weiter. Es werden nun Zeugen zum Unfall bzw. dem unfallverursachenden Pkw gesucht. Wer ist um die besagte Zeit auf der B4 gefahren und kann Angaben zum Geschehen und dem verkehrsunfallflüchtigen Fahrer und/oder -pkw machen? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

