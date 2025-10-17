PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unachtsamkeit führt zu einem Unfall

Sassenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person wurde gestern die Polizei in Weyhausen gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der Dorfstraße in Sassenburg in Richtung Norden. Aufgrund des Abbiegens eines Autos vor ihm musste er seinen Passat bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der Fahrer eines hinter dem Passat fahrenden Transporters zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des Volkswagens auf. Die beiden Insassen des Transporters (Iveco), der 44-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer, blieben unverletzt. Die Beifahrerin im Volkswagen, die 26-jährige Frau des Fahrers, wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige selbst klagte im Verlauf der Unfallaufnahme ebenfalls über Rückenschmerzen. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit; sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

