Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Isenbüttel (ots)

Die Polizei in Isenbüttel sucht einen unbekannten Radfahrer, der in einen Unfall am 28.09.2025 verwickelt war.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 70-Jährige am 28.09.2025 gegen 18:50 Uhr mit ihrem Skoda in einen Kreisverkehr in Isenbüttel einfahren. Sie kam aus der Moorstraße und wollte in die Hauptstraße fahren. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der den Fußgängerüberweg nutzte, um von der Hauptstraße kommend in Richtung Calberlaher Straße zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte. Der Mann wurde von einem Zeugen und der Autofahrerin angesprochen. Er reagierte verärgert, stieg wieder auf sein Rad und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Der Radfahrer wird als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein, dunkelblonde, kurze Haare und einen kräftigen Körperbau gehabt haben. Er trug eine kurze Hose, ein dunkles T-Shirt sowie einen Rucksack.

Der Radfahrer selbst und Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05374 955010 bei der Polizei in Isenbüttel zu melden.

