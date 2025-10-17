PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Isenbüttel (ots)

Die Polizei in Isenbüttel sucht einen unbekannten Radfahrer, der in einen Unfall am 28.09.2025 verwickelt war.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 70-Jährige am 28.09.2025 gegen 18:50 Uhr mit ihrem Skoda in einen Kreisverkehr in Isenbüttel einfahren. Sie kam aus der Moorstraße und wollte in die Hauptstraße fahren. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der den Fußgängerüberweg nutzte, um von der Hauptstraße kommend in Richtung Calberlaher Straße zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte. Der Mann wurde von einem Zeugen und der Autofahrerin angesprochen. Er reagierte verärgert, stieg wieder auf sein Rad und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Der Radfahrer wird als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein, dunkelblonde, kurze Haare und einen kräftigen Körperbau gehabt haben. Er trug eine kurze Hose, ein dunkles T-Shirt sowie einen Rucksack.

Der Radfahrer selbst und Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05374 955010 bei der Polizei in Isenbüttel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:17

    POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

    Gifhorn OT Gamsen (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll. Am Morgen des 9.10.2025 wurden die Beamten zur Wohnadresse eines 75-Jährigen gerufen. Der Mann wurde bei Eintreffen der Beamten rettungsdienstlich behandelt. Er gab an, dass er mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Hamburger Straße gefahren sei. Auf seinem Weg sei plötzlich ein Pkw ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:48

    POL-GF: Warnung vor Fake-Shops

    LK Gifhorn (ots) - Vormittag des 23. Dezembers. Die Familie sitzt im Wohnzimmer, der Duft von Zimt und Tannenzweigen liegt in der Luft. Die Kinder stürzen ans Fenster - dort liegt der erste Schnee. Noch eine Nacht bis Heiligabend. Doch unter dem Baum herrscht gähnende Leere: Das neue Smartphone für die Tochter, schon Wochen zuvor bestellt, ist nie angekommen. Die Bestellbestätigung sah echt aus, der Preis war verlockend günstig - doch der vermeintliche Online-Shop ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:23

    POL-GF: Rentnerin fällt perfidem Betrug zum Opfer, Polizei such Zeugen!

    Hankensbüttel (ots) - Am Montag des 13.10.2025 kam es in Hankensbüttel zu einem Betrugsfall, bei welchem eine 85-jährige Dame geschädigt wurde. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Monteur an ihrer Tür, welcher sie über einen angeblichen Wasserschaden im Mehrparteienhaus in Kenntnis setzte und nun schnellstmöglich den Schaden beheben wollte. Hierfür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren