Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Rentnerin fällt perfidem Betrug zum Opfer, Polizei such Zeugen!

Hankensbüttel (ots)

Am Montag des 13.10.2025 kam es in Hankensbüttel zu einem Betrugsfall, bei welchem eine 85-jährige Dame geschädigt wurde. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Monteur an ihrer Tür, welcher sie über einen angeblichen Wasserschaden im Mehrparteienhaus in Kenntnis setzte und nun schnellstmöglich den Schaden beheben wollte. Hierfür müsse er überall in den Wohnungen den Wasserdruck messen. Gutgläubig wurde der Mann in die Wohnung gelassen und begab sich mit der Dame ins Wohnzimmer. Dort stattete er sie mit einem angeblichen Messgerät aus, welches sie an die Heizung halten sollte. Der Bitte kam sie nach und der Mann verschaffte sich so ungestört Zutritt zu den restlichen Zimmern in der Wohnung. Kurze Zeit später bedankte er sich bei ihr für ihre Mitarbeit, nahm ihr das Gerät ab und verließ die Wohnung. Erst im Anschluss wurde die Frau misstrauisch und erkundigte sich beim Hausverwalter über den angeblichen Wasserschaden und erfuhr, dass es gar keinen gab. Daraufhin kontrollierte sie die Zimmer ihrer Wohnung und musste feststellen, dass der Mann offenbar ihre Schränke durchwühlt hat. Neben belanglosen Briefen, Ausweisen und einer Handtasche sind auch einige Schmuckstücke, u.a. Erbstücke abhanden gekommen. Der Mann sei etwa 40 Jahre alt gewesen, schlank und etwa 185 cm groß. Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Wer hat um die Mittagszeit eine unbekannte männliche Person mit entsprechender Beschreibung im Bereich der Ostpreußenstraße wahrgenommen. Wer hat jemanden mit dieser Beschreibung in ein Auto steigen sehen und kann Angaben zum möglichen Pkw geben? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hankensbüttel oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

