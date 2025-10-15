PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Rentnerin fällt perfidem Betrug zum Opfer, Polizei such Zeugen!

Hankensbüttel (ots)

Am Montag des 13.10.2025 kam es in Hankensbüttel zu einem Betrugsfall, bei welchem eine 85-jährige Dame geschädigt wurde. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Monteur an ihrer Tür, welcher sie über einen angeblichen Wasserschaden im Mehrparteienhaus in Kenntnis setzte und nun schnellstmöglich den Schaden beheben wollte. Hierfür müsse er überall in den Wohnungen den Wasserdruck messen. Gutgläubig wurde der Mann in die Wohnung gelassen und begab sich mit der Dame ins Wohnzimmer. Dort stattete er sie mit einem angeblichen Messgerät aus, welches sie an die Heizung halten sollte. Der Bitte kam sie nach und der Mann verschaffte sich so ungestört Zutritt zu den restlichen Zimmern in der Wohnung. Kurze Zeit später bedankte er sich bei ihr für ihre Mitarbeit, nahm ihr das Gerät ab und verließ die Wohnung. Erst im Anschluss wurde die Frau misstrauisch und erkundigte sich beim Hausverwalter über den angeblichen Wasserschaden und erfuhr, dass es gar keinen gab. Daraufhin kontrollierte sie die Zimmer ihrer Wohnung und musste feststellen, dass der Mann offenbar ihre Schränke durchwühlt hat. Neben belanglosen Briefen, Ausweisen und einer Handtasche sind auch einige Schmuckstücke, u.a. Erbstücke abhanden gekommen. Der Mann sei etwa 40 Jahre alt gewesen, schlank und etwa 185 cm groß. Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Wer hat um die Mittagszeit eine unbekannte männliche Person mit entsprechender Beschreibung im Bereich der Ostpreußenstraße wahrgenommen. Wer hat jemanden mit dieser Beschreibung in ein Auto steigen sehen und kann Angaben zum möglichen Pkw geben? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hankensbüttel oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:53

    POL-GF: Unfälle in Meinersen und auf der K 32

    LK Gifhorn (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen verletzt. Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Dalldorfer Straße in Meinersen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi A4 in Richtung Dalldorf. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, den der 45-Jährige überholen wollte. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 14:28

    POL-GF: Wochenendlage PI Gifhorn 10.10.2025 - 12.10.2025

    Gifhorn (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall Am Samstag, 11.10.2025, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 4, LK Gifhorn, Gemarkung Gifhorn - Gamsen, nördlich der Abfahrt Gamsen, ein folgenschwerer Unfall, bei welchem ein Fahrzeugführer an den Unfallfolgen vor Ort verstarb. Zum Unfallhergang kann nach derzeitigem Ermittlungsstand angegeben werden, dass ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:22

    POL-GF: Über 35.000 Euro futsch

    LK Gifhorn (ots) - Die Überschrift klingt lapidar, doch sie verdeutlicht den hohen Schaden, den Betrüger - unwiderruflich - bei einem Ehepaar aus dem Landkreis Gifhorn anrichteten. Dieses erstattete gestern Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Gifhorn; der Zentrale Kriminaldienst ermittelt. Dem bisherigen Kenntnisstand nach verwendete das Ehepaar Onlinebanking. Mit dem Zugang dazu gab es Anfang September jedoch Probleme, sodass über den persönlichen Bankberater ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren