PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle in Meinersen und auf der K 32

LK Gifhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen verletzt. Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Dalldorfer Straße in Meinersen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi A4 in Richtung Dalldorf. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, den der 45-Jährige überholen wollte. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der 67-Jährige verletzte sich am Kopf; ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei der ersten Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Neben den Ermittlungen zum Unfallhergang wurden auch Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Der Unfall auf der Kreisstraße 32 ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1:00 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf von Parsau in Richtung Rühen. Auf der Strecke kreuzte ein Reh die Fahrbahn, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Fahrzeug kam. Der 25-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über den Golf und stieß mit einem entgegenkommenden Seat Altea zusammen. Dieser überschlug sich in der Folge. Sowohl der 25-Jährige als auch der 30-jährige Fahrer des Seat wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; bei beiden wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 14:28

    POL-GF: Wochenendlage PI Gifhorn 10.10.2025 - 12.10.2025

    Gifhorn (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall Am Samstag, 11.10.2025, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 4, LK Gifhorn, Gemarkung Gifhorn - Gamsen, nördlich der Abfahrt Gamsen, ein folgenschwerer Unfall, bei welchem ein Fahrzeugführer an den Unfallfolgen vor Ort verstarb. Zum Unfallhergang kann nach derzeitigem Ermittlungsstand angegeben werden, dass ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:22

    POL-GF: Über 35.000 Euro futsch

    LK Gifhorn (ots) - Die Überschrift klingt lapidar, doch sie verdeutlicht den hohen Schaden, den Betrüger - unwiderruflich - bei einem Ehepaar aus dem Landkreis Gifhorn anrichteten. Dieses erstattete gestern Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Gifhorn; der Zentrale Kriminaldienst ermittelt. Dem bisherigen Kenntnisstand nach verwendete das Ehepaar Onlinebanking. Mit dem Zugang dazu gab es Anfang September jedoch Probleme, sodass über den persönlichen Bankberater ein ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:26

    POL-GF: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Gifhorn (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es in Gifhorn zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen. Das tatbetroffene Haus liegt am Beerenweg, Ecke Blumenstraße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten mindestens zwei bislang unbekannte Täter in das Haus und drangen anschließend gewaltsam in eine Wohnung ein. Aus dieser wurden Bargeld und auch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren