POL-GF: Unfälle in Meinersen und auf der K 32

Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen verletzt. Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Dalldorfer Straße in Meinersen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi A4 in Richtung Dalldorf. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, den der 45-Jährige überholen wollte. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der 67-Jährige verletzte sich am Kopf; ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei der ersten Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Neben den Ermittlungen zum Unfallhergang wurden auch Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Der Unfall auf der Kreisstraße 32 ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1:00 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf von Parsau in Richtung Rühen. Auf der Strecke kreuzte ein Reh die Fahrbahn, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Fahrzeug kam. Der 25-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über den Golf und stieß mit einem entgegenkommenden Seat Altea zusammen. Dieser überschlug sich in der Folge. Sowohl der 25-Jährige als auch der 30-jährige Fahrer des Seat wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; bei beiden wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden festgestellt.

