Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

Gifhorn OT Gamsen (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll. Am Morgen des 9.10.2025 wurden die Beamten zur Wohnadresse eines 75-Jährigen gerufen. Der Mann wurde bei Eintreffen der Beamten rettungsdienstlich behandelt. Er gab an, dass er mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Hamburger Straße gefahren sei. Auf seinem Weg sei plötzlich ein Pkw gegen das Heck des Krankenfahrstuhls gefahren. Das Fahrzeug habe nicht gehalten und die Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Aufgrund des Zusammenstoßes sei der Krankenfahrstuhl umgekippt und der Mann zu Boden gefallen. Der flüchtige Pkw wurde als blauer Kleinwagen beschrieben. Ein unbeteiligter Traktorfahrer habe gehalten und dem 75-Jährigen aufgeholfen. Er sei anschließend selbstständig zu seiner Wohnanschrift gefahren. Als Unfallort kommt nach der Beschreibung des Mannes die Hamburger Straße in Höhe der Hausnummer 78 in Betracht. In welche Richtung der Mann unterwegs war und ob er den Fuß-, Radweg oder die Fahrbahn benutzte, konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden.

Die Polizei Gifhorn sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Unfall Zeugen und insbesondere den Fahrer des Traktors, der dem 75-Jährigen geholfen hatte. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

