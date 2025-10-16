PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

Gifhorn OT Gamsen (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll. Am Morgen des 9.10.2025 wurden die Beamten zur Wohnadresse eines 75-Jährigen gerufen. Der Mann wurde bei Eintreffen der Beamten rettungsdienstlich behandelt. Er gab an, dass er mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Hamburger Straße gefahren sei. Auf seinem Weg sei plötzlich ein Pkw gegen das Heck des Krankenfahrstuhls gefahren. Das Fahrzeug habe nicht gehalten und die Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Aufgrund des Zusammenstoßes sei der Krankenfahrstuhl umgekippt und der Mann zu Boden gefallen. Der flüchtige Pkw wurde als blauer Kleinwagen beschrieben. Ein unbeteiligter Traktorfahrer habe gehalten und dem 75-Jährigen aufgeholfen. Er sei anschließend selbstständig zu seiner Wohnanschrift gefahren. Als Unfallort kommt nach der Beschreibung des Mannes die Hamburger Straße in Höhe der Hausnummer 78 in Betracht. In welche Richtung der Mann unterwegs war und ob er den Fuß-, Radweg oder die Fahrbahn benutzte, konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden.

Die Polizei Gifhorn sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Unfall Zeugen und insbesondere den Fahrer des Traktors, der dem 75-Jährigen geholfen hatte. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:48

    POL-GF: Warnung vor Fake-Shops

    LK Gifhorn (ots) - Vormittag des 23. Dezembers. Die Familie sitzt im Wohnzimmer, der Duft von Zimt und Tannenzweigen liegt in der Luft. Die Kinder stürzen ans Fenster - dort liegt der erste Schnee. Noch eine Nacht bis Heiligabend. Doch unter dem Baum herrscht gähnende Leere: Das neue Smartphone für die Tochter, schon Wochen zuvor bestellt, ist nie angekommen. Die Bestellbestätigung sah echt aus, der Preis war verlockend günstig - doch der vermeintliche Online-Shop ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:23

    POL-GF: Rentnerin fällt perfidem Betrug zum Opfer, Polizei such Zeugen!

    Hankensbüttel (ots) - Am Montag des 13.10.2025 kam es in Hankensbüttel zu einem Betrugsfall, bei welchem eine 85-jährige Dame geschädigt wurde. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Monteur an ihrer Tür, welcher sie über einen angeblichen Wasserschaden im Mehrparteienhaus in Kenntnis setzte und nun schnellstmöglich den Schaden beheben wollte. Hierfür ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:53

    POL-GF: Unfälle in Meinersen und auf der K 32

    LK Gifhorn (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen verletzt. Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Dalldorfer Straße in Meinersen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi A4 in Richtung Dalldorf. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, den der 45-Jährige überholen wollte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren