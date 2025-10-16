PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Warnung vor Fake-Shops

LK Gifhorn (ots)

Vormittag des 23. Dezembers. Die Familie sitzt im Wohnzimmer, der Duft von Zimt und Tannenzweigen liegt in der Luft. Die Kinder stürzen ans Fenster - dort liegt der erste Schnee. Noch eine Nacht bis Heiligabend. Doch unter dem Baum herrscht gähnende Leere: Das neue Smartphone für die Tochter, schon Wochen zuvor bestellt, ist nie angekommen. Die Bestellbestätigung sah echt aus, der Preis war verlockend günstig - doch der vermeintliche Online-Shop entpuppte sich als Fakeshop. Das Geld ist weg, das Geschenk ebenfalls.

Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn viele Menschen Geschenke bequem im Internet bestellen, nutzen Betrügerinnen und Betrüger die erhöhte Kauflaune gezielt aus. Die Polizei warnt deshalb eindringlich vor Fake-Shops und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Ein klassisches Warnsignal lautet: Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch nicht. Besonders auffällig sind extrem niedrige Preise für gefragte Produkte wie Smartphones, Spielkonsolen oder Markenkleidung. Oft werden Kundinnen und Kunden dazu verleitet, per Vorkasse zu zahlen - die Ware wird jedoch nie geliefert.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Anzeichen, die auf einen unseriösen Online-Shop hindeuten können. Fehlende oder unvollständige Impressumsangaben, unprofessionell gestaltete Webseiten, Rechtschreibfehler oder auffallend schlechte Übersetzungen sollten ebenso misstrauisch machen wie fehlende Kontaktmöglichkeiten oder ausschließlich Vorkasse-Zahlung. Auch übertrieben positive Bewertungen, Gütesiegel ohne Verlinkung oder fragwürdige Domainnamen (etwa mit Tippfehlern oder unbekannten Endungen) können Hinweise auf einen Fakeshop sein.

Die gute Nachricht: Verbraucherinnen und Verbraucher können verdächtige Seiten kostenlos prüfen. Die Verbraucherzentrale bietet mit dem sogenannten Fakeshop-Finder ein Online-Tool an, mit dem sich Webseiten innerhalb weniger Sekunden bewerten lassen. Wer die Internetadresse eines Shops eingibt, erhält eine Ampelbewertung - grün bedeutet bisher unauffällig, gelb steht für Zweifel, und rot weist auf ein hohes Risiko hin. Der Fakeshop-Finder ist erreichbar unter www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder.

Sollten Sie dennoch Opfer eines Fakeshops geworden sein, gilt: schnell handeln. Versuchen Sie umgehend, eine bereits getätigte Zahlung zu stoppen oder rückgängig zu machen. Kontaktieren Sie Ihre Bank, Kreditkartenanbieter oder den Zahlungsdienstleister. Sichern Sie außerdem alle Belege wie E-Mails, Bestellbestätigungen und Screenshots der Webseite und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei appelliert eindringlich, beim Online-Einkauf gerade in der Vorweihnachtszeit besonders wachsam zu sein. Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden, prüfen Sie vor der Bestellung den Anbieter sorgfältig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 07:23

    POL-GF: Rentnerin fällt perfidem Betrug zum Opfer, Polizei such Zeugen!

    Hankensbüttel (ots) - Am Montag des 13.10.2025 kam es in Hankensbüttel zu einem Betrugsfall, bei welchem eine 85-jährige Dame geschädigt wurde. Um die Mittagszeit klingelte ein vermeintlicher Monteur an ihrer Tür, welcher sie über einen angeblichen Wasserschaden im Mehrparteienhaus in Kenntnis setzte und nun schnellstmöglich den Schaden beheben wollte. Hierfür ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:53

    POL-GF: Unfälle in Meinersen und auf der K 32

    LK Gifhorn (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen verletzt. Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Dalldorfer Straße in Meinersen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi A4 in Richtung Dalldorf. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, den der 45-Jährige überholen wollte. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 14:28

    POL-GF: Wochenendlage PI Gifhorn 10.10.2025 - 12.10.2025

    Gifhorn (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall Am Samstag, 11.10.2025, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 4, LK Gifhorn, Gemarkung Gifhorn - Gamsen, nördlich der Abfahrt Gamsen, ein folgenschwerer Unfall, bei welchem ein Fahrzeugführer an den Unfallfolgen vor Ort verstarb. Zum Unfallhergang kann nach derzeitigem Ermittlungsstand angegeben werden, dass ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren