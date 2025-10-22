PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mehrere ähnliche Betrugstaten mit vermeintlichen Handwerkern im Nordkreis

Wittingen (ots)

Am 21.10.2025 ereigneten sich in Wittingen zwei bekanntgewordene Betrugsstraftaten zum Nachteil lebensälterer Menschen. In beiden Fällen klingelte ein Mann bei den älteren Damen und gab sich als Handwerker aus. In einer der Nachbarwohnungen habe es einen Wasserschaden gegeben und nun müssten die Heizungen kontrolliert werden. Die Damen wurden mit einem vermeintlichen Messgerät an einem Heizkörper positioniert und der Handwerker begab sich dann in die anderen Zimmer. Bei einer der beiden Taten wurde die Frau misstrauisch und forderte den Mann mehrfach und vehement auf ihre Wohnung zu verlassen, was er auch tat. Im zweiten Fall endete die Tat leider mit dem Verlust des Goldschmucks. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 13.10.2025, ebenfalls um die Mittagszeit, in Hankensbüttel. Hierzu berichteten wir mit einem Zeugenaufruf. Auch in diesen beiden Fällen bitten wir um ihre Mithilfe. Wer hat um die Mittagszeit, zwischen 12:00 und 14:00 Uhr eine oder mehrere männliche verdächtige Personen, ggf. in einer blauen Latzhose, rund um die Oelkerstraße, Südstraße, Posener Straße in Wittingen beobachtet. Ist jemandem möglicherweise auch ein verdächtiges Fahrzeug hierzu aufgefallen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hankensbüttel, Wittingen oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe. Zudem möchten wir abermals darauf hinweisen, keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Bei möglichen Handwerkern vergewissern sie sich vorher über die Hausverwaltung oder Hausmeister, ob solche Arbeiten wirklich durchgeführt werden müssen. Sprechen Sie, sofern möglich mit Freunde, Angehörigen und Nachbarn und sensibilisieren sie sich gegenseitig. Im Zweifel rufen sie die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-251
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

