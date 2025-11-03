Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu zwei Unfällen gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht im Rahmen von Ermittlungen nach zwei Verkehrsunfällen Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am 23.10.2025 gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 4 bei Wagenhoff. Ein 42-Jähriger war mit seinem Volkswagen Golf in nördlicher Richtung unterwegs. Kurz nach dem Abzweig nach Wagenhoff kam ihm auf seiner Spur plötzlich ein anderer Pkw entgegen. Dieser überholte einen Lkw sowie weitere Fahrzeuge. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 42-Jährige nach rechts in den Seitenraum aus und prallte dort gegen einen Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden am Golf. Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich um einen dunkel lackierten Pkw gehandelt haben. Kennzeichenfragmente oder der Hersteller sind nicht bekannt. Die beiden Insassen im Golf blieben unverletzt.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Mittwoch im Stadtgebiet Gifhorn. Gegen 08:20 Uhr wollte eine 59-Jährige mit ihrem Skoda Octavia vom Lehmweg in den Kreisel am Calberlaher Damm einfahren. Im Bereich der Einfahrt musste sie verkehrsbedingt warten. Hinter ihr querte ein Radfahrer die Einmündung und stieß dabei mit einem Teil seines Fahrrads gegen das Heck des Skoda. Die 59-Jährige bemerkte den Zusammenstoß, stieg aus und forderte den Radfahrer auf, zu warten. Der Mann entgegnete lediglich, sie habe auf dem Radweg gestanden, und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnübergang fort. Der Unfallverursacher wird als mindestens 1,70 Meter groß, schlank und über 60 Jahre alt beschrieben. Er trug eine olivgrüne Arbeitsjacke und eine dunkle Schirmmütze. Er sprach Hochdeutsch und war mit einem dunklen Citybike unterwegs.

Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu den jeweiligen Unfallverursachern nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell