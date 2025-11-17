PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Es blieb beim Versuch

Gifhorn (ots)

Das gesunde Misstrauen einer 87-Jährigen bewahrte sie vor einem Diebstahlversuch. Am vergangenen Freitagnachmittag klingelte es bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus am Dannenbütteler Weg in Gifhorn wohnt. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Techniker ausgaben. Unter dem Vorwand einer Heizungsablesung wollten sie die Wohnung betreten und versuchten, die Frau ins Innere zu drängen.

Damit hatten sie jedoch nicht gerechnet: Die Seniorin erkannte die Masche sofort und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließen die Männer eilig das Haus und flüchteten in einem BMW. Die 87-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Gegen die bislang unbekannten Täter wird nun ermittelt. Zeugen, die ähnliche Vorfälle erlebt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 zu melden.

Die Präventionstipps der Polizei:

   - Unbekannte niemals ungeprüft in die Wohnung lassen - auch dann 
     nicht, wenn sie sich als Handwerker, Techniker oder 
     Behördenmitarbeiter ausgeben.
   - Ausweis zeigen lassen und genau prüfen. Offizielle Mitarbeiter 
     kündigen ihren Besuch in der Regel vorher an.
   - Im Zweifel immer bei der angeblichen Firma oder Behörde 
     zurückrufen, jedoch die offizielle Nummer nutzen - nicht die, 
     die die Besucher nennen.
   - Tür immer nur mit vorgelegtem Sperrriegel oder durch den 
     Türspalt öffnen.
   - Bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei unter 110 
     verständigen.
   - Mit Nachbarn oder Angehörigen absprechen, wenn man unsicher ist 
     oder Unterstützung benötigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 11:48

    POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

    LK Gifhorn (ots) - 40-Jähriger verursacht mehrere Polizeieinsätze: Am Samstagmorgen bat das hiesige Klinikum um polizeiliche Hilfe, da ein 40-Jähriger das Klinikum nicht verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten begleiteten ihn hier mit Nachdruck aus dem Klinikum. Die Ruhe währte allerdings nur kurz. Gegen 10:00 Uhr randalierte er nun in einem Geschäft in der Gifhorner Innenstadt. Er zeigte sich nicht nur aggressiv, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:24

    POL-GF: Diverse Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

    Wahrenholz (ots) - Am vergangenen Samstag, dem 8.11.2025, kam es in Wahrenholz zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Die einzelnen Tatorte liegen zwischen der Raiffeisen-Tankstelle und dem Edeka-Markt an der Hauptstraße. So wurden zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht bei zwei geparkten Autos die Seitenspiegel abgetreten sowie Zäune, Hinweisschilder, Blumenkübel und ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:33

    POL-GF: Warnung vor Sextortion

    LK Gifhorn (ots) - Ob in sozialen Netzwerken oder über Messenger-Dienste - jeden Tag lernen sich im Internet Menschen kennen, schreiben miteinander, tauschen Fotos aus oder flirten. Doch nicht jede Online-Bekanntschaft verfolgt gute Absichten. Die Polizei warnt deshalb vor einer besonders heimtückischen Form der Erpressung: der sogenannten "Sextortion", einem Kunstwort aus den englischen Begriffen Sex und Extortion (Erpressung). Bei dieser Methode suchen Täter gezielt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren