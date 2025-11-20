PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vorsicht vor vermeintlich lukrativen Heimarbeitsjobs

LK Gifhorn (ots)

Das Jobangebot klingt verlockend: Von zu Hause aus arbeiten, Pakete annehmen, weiterleiten und dafür eine ordentliche Provision kassieren. Viele, die auf der Suche nach einem Job sind, fühlen sich angesprochen - doch wie so oft gilt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, steckt meist Betrug dahinter.

Es handelt sich um das Phänomen der sogenannten "Paketagenten" oder "Warenagenten", mit dem Betrüger immer wieder erfolgreich sind. Internationale Tätergruppen werben über Online-Jobbörsen, Kleinanzeigen und teilweise auch über Chatplattformen um Mitarbeitende für vermeintlich seriöse Heimarbeitsjobs - mit Titeln wie "Paketmanager", "Versandassistent", "Testkäufer" oder "Logistikcontroller".

Die vermeintlich seriösen Angebote wirken professionell: Hochwertige Firmenlogos, angebliche Arbeitsverträge und detaillierte Aufgabenbeschreibungen vermitteln einen echten Arbeitsplatz. In Wirklichkeit werden die "Angestellten" schamlos ausgenutzt. Ihre Aufgabe: Pakete entgegennehmen, Rechnungen prüfen, Waren dokumentieren und weiterversenden - häufig ins Ausland. Der versprochene Lohn bleibt jedoch in den meisten Fällen aus.

Die betroffenen Pakete stammen zumeist aus betrügerisch getätigten Onlinebestellungen. Wer sich als "Paketagent" engagiert, wird unwissentlich zum Werkzeug der Täter, verschleiert deren Spur und macht sich leichtfertig strafbar, beispielsweise wegen Geldwäsche. Zudem drohen zivilrechtliche Forderungen der geschädigten Firmen, da der "Agent" als Besteller und Empfänger auftritt.

Die Polizei warnt eindringlich: Nehmen Sie keine derartigen Angebote an!

Tipps der Polizei:

   - Prüfen Sie Jobangebote sorgfältig - besonders, wenn Heimarbeit 
     und hohe Provisionen versprochen werden. Je verlockender das 
     Angebot, desto kritischer sollten Sie sein.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten wie Adresse, 
     Kontoinformationen oder Ausweiskopien an fremde Firmen weiter.
   - Lassen Sie sich nicht durch Drohungen oder Druck zu Handlungen 
     verpflichten.
   - Haben Sie bereits ein solches Angebot angenommen, stoppen Sie 
     sofort alle Aktivitäten und informieren Sie die Polizei.
   - Dokumentieren Sie alle Korrespondenzen und Unterlagen wie 
     Lieferscheine, Rechnungen und Paketlabels.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

