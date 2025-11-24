PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Einbrüche am Wochenende

LK Gifhorn (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach drei Einbruchstaten, die am Ende der vergangenen Woche sowie am Wochenende angezeigt wurden. Zwei Tageswohnungseinbrüche wurden am Freitag gemeldet. In Flettmar, in der Straße "Kartoffelberg", drangen die Täter durch Aufbrechen der Haustür in ein Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Die Tat ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr.

Später am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in Gifhorn eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Haus an der Braunschweiger Straße zu gelangen. Sie entkamen anschließend unerkannt mit Bargeld.

Bei der dritten Tat blieb es beim Versuch: Den Tätern gelang es nicht, ins Objekt einzudringen. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten sie, in eine Bäckereifiliale an der Straße "An der Klanze" in Weyhausen einzubrechen. Die Eingangstür hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:30 Uhr am Freitagabend und 03:45 Uhr in der Nacht zum Samstag.

In allen Fällen ermittelt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Die Prüfung möglicher Zusammenhänge zwischen den Taten ist Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren