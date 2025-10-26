Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Überfall auf Drogeriemarkt und Sachbeschädigungen an Pkw

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend kam es gegen 18:30 Uhr in der Schuhstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einem Drogeriemarkt. Eine vermummte und zunächst unbekannte Frau forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Als die Kassiererin nicht sofort auf die Forderung einging, entfernte sich die Täterin und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst nicht aufgefunden werden. Einige Zeit später gegen 20:50 Uhr beobachtete ein Passant im Umfeld der Gravelottestraße, wie eine weibliche Person mit einem Messer die Reifen mehrerer Pkw zerstach, sich jedoch noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei vom Tatort entfernte. Etwa eine Stunde darauf gegen 22:00 Uhr wurde auch vom Parkplatz des Helios Klinikums gemeldet, dass dort eine vermummte Frau die Reifen einer Vielzahl von Pkw zerstochen und sich durch eine Kleingartenkolonie in Richtung Mönkemöllerweg entfernt habe. Dort gelang es einer Polizeistreife schließlich, die Frau aufzuspüren und nach einer kurzen Flucht zu Fuß festzuhalten. Bei der Frau, einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Schellerten, konnten mehrere Messer aufgefunden werden. Aufgrund der Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau auch für den Überfall auf den Drogeriemarkt verantwortlich sein könnte. Zur weiteren Klärung wurde sie zunächst zur Dienststelle in der Schützenwiese verbracht und später einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Im Zuge der Tatortaufnahme wurden bislang etwa 60 beschädigte Fahrzeuge mit hauptsächlich zerstochenen Reifen festgestellt. Die Tatschwerpunkte lagen dabei im Bereich der Parkplätze vom Helios Klinikum und der Ameos Klinik. Weitere Geschädigte aber auch Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell