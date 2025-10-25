PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und einem totalbeschädigten Fahrzeug

Hildesheim (ots)

Freden, L488, (be) Am Samstag, 25.10.2025, gg. 12:30 Uhr kam es auf der L488 zwischen Lamspringe und Westerberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die 19jährige Fahrzeugführerin aus Grünenplan befuhr mit ihrem Pkw die L488 in Richtung Westerberg, als sie vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei drehte sich der Pkw, rutschte über das Seitenbegleitgrün, beschädigte einen Leitpfosten, kippte auf die Seite und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stehen. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall totalbeschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die 19jährige Fahrzeugführerin, sowie ihre 17jährige Beifahrerin aus Halberstadt wurden durch den Unfall leicht verletzt. Vorsorglich wurden beide mittels RTW in umliegende Krankenhäuser Zwecks ärztlicher Versorgung verbracht.

Die L488 musste teilweise für die Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeugs in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Eine Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs blieb jedoch aus.

Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

